Erano ai domiciliari in un camper: area sgomberata, loro in carcere

Erano agli arresti domiciliari (da gennaio) presso un camper in via Ravenna, nella periferia sud-est di Milano: ora le due donne (di 21 e 25 anni) sono state portate in carcere e il camper sgomberato dai poliziotti del commissariato Mecenate.

E' successo alle sei di pomeriggio del 29 marzo. Le due donne, di etnia rom, sono ritenute responsabili di numerosi furti nei negozi e nei supermercati della zona di Corvetto. I cittadini avevano anche più volte segnalato il degrado intorno al camper.

L'area è stata ripulita dopo lo sgombero. Secondo quanto viene riferito dalla questura, alle operazioni hanno assistito diversi residenti che hanno rivolto applausi agli agenti.