Milano, scalavano i palazzi per rubare nelle case di lusso: festeggiamenti folli in limousine dopo le rapine

In manette la banda degli "arrampicatori", due cittadini serbi e un rumeno ora indagati per rapina e sequestro di persona. Nel gennaio scorso, infatti, tennero in ostaggio un'anziana signora per oltre un'ora mentre le svaligiavano l'appartamento