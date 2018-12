Furto a casa di Fabrizio Corona: le immagini dell'appartamento devastato dai ladri. Video

Eccole le immagini della casa di Fabrizio Corona completamente messa a soqquadro dai ladri.

Il furto è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. A raccontarlo è stato lo stesso 44enne, che su Instagram ha spiegato: "Anche il giorno di Natale questi grandissimi pezzi di m... mi sono entrati in casa. Si sono bevuti anche un'aranciata a sfregio e l'hanno lasciata qui per prendermi per il culo".

A casa Corona sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Ancora sconosciuto, ad ora, il bottino.