Milano Lampugnano, folle minaccia persone col coltello: poliziotto lo disarma. Video

Un uomo è stato fermato dalla polizia il 12 luglio 2018 mentre brandiva un coltello e una bottiglia di birra, rendendosi particolarmente pericoloso per i passanti. Nelle immagini, molto crude, girate da un cellulare, si vedono gli agenti intervenire con uno sgambetto per disarmarlo. Il fatto è avvenuto al terminal bus di Lampugnano. Non ci sono stati feriti e l'uomo è stato ammanettato e arrestato.

Il video è stato pubblicato dal Sap Milano, che rileva: "Queste sono le situazioni nelle quali si trovano ad operare le forze dell'ordine ogni giorno... Ogni istante impiegato per decidere come fermare questi soggetti può essere fatale... Forza con questi taser".