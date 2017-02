Uccise un uomo, latitante dal 2004: trovato e arrestato a Piacenza

Doveva scontare dodici anni di carcere (inflitti nel 2004) per l'omicidio di un uomo, a Sesto San Giovanni, e per sfruttamento della prostituzione. Per tutto questo tempo si è dato alla macchia. Ora la guardia di finanza lo ha intercettato a Piacenza, dove vive. Le fiamme gialle lo hanno fermato per un controllo stradale e l'uomo - di nazionalità albanese - ha esibito documenti falsi, mostrandosi particolarmente ansioso.

I successivi rilievi fotodattiloscopici hanno permesso di attribuirgli la sua reale identità. I militari hanno poi perquisito il luogo di lavoro (una ditta di autotrasporti) e l'abitazione, trovando due chili e mezzo di cocaina purissima e dieci chili di marijuana oltre a bilancini di precisione e altro materiale per confezionare la droga. Non solo, ma era in possesso di numerosi elettrodomestici risultati rubati. E poi due pistole, tre caricatori, 150 munizioni, cinque giubbotti antiproiettile e diversi documenti falsi.

La droga sequestrata avrebbe fruttato circa 700 mila euro di ricavi, mentre la merce rubata altri 100 mila euro. L'uomo è stato arrestato sia per la flagranza della detenzione di droga a fini di spaccio sia per la latitanza. Il titolare della ditta di autotrasporti (presso cui è stata trovata parte della refurtiva) è stato invece denunciato per ricettazione.