Sorpresa sull'aereo a Linate: la hostess è Laura Pausini. Video

Un hostess specialissima, su un Airbus A320 Alitalia partito dal Linate in direzione Roma giovedì 15 marzo, immortalata dalla giornalista Nadia Afragola su Fb: Laura Pausini. Una delle più note cantanti italiane, infatti, ha deciso di presentare alla stampa specializzata - nonchè a pochi e fortunatissimi membri del suo Fan Club - il nuovo album di inediti "Fatti sentire" che uscirà in questi giorni, preludio di un importante tour mondiale. L'idea è nata proprio dalle lunghissime trasferte in aereo che l'artista è costretta a fare in giro per il globo: e così anche il nuovo album è stato presentato in volo.

Il breve viaggio, quindi, non era aperto a tutti. ""Non è detto", ha spiegato la Pausini parlando del primo singolo, "è un brano che sottolinea l’esigenza di comunicare, di liberare il cuore per permettere alla vita di sorprenderci, nelle occasioni in cui le situazioni evolvono, le cose cambiano e mettono tutti noi di fronte a scelte inevitabili".