Laura Pausini in Duomo: canta dal balcone per migliaia di fans

Migliaia di fans in delirio nel pomeriggio di sabato 15 dicembre a Milano, in piazza del Duomo, dove era ospite - al Mondadori Store - la cantante Laura Pausini per festeggiare il quarto Latin Grammy Awards vinto con l'album "Fatti sentire" e l'uscita dell'edizione speciale "Fatti sentire ancora".

"Ogni volta che torno a Milano, dove ho vissuto tanti anni, mi sento a casa", ha dichiarato l'artista, felice di festeggiare proprio sotto la Madonnina questo traguardo.

La Pausini è al Mondadori Store dalle 16 alle 20. Prima del classico "firmacopie" per chi ha acquistato l'album, l'artista si è esibita dal primo piano del negozio, dal balcone che si affaccia sulla piazza, per la gioia dei fans (video di Marco Formisano).