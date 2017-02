Milano, fumogeni tricolori in piazza per le Foibe: “Istituzioni serve dei partigiani di Tito”

Blitz venerdì, nel “Giorno del Ricordo”, dei militanti di Lealtà e Azione, che con uno striscione, fumogeni e bandiere hanno voluto a loro modo ricordare gli italiani che persero la vita negli eccidi di Istria, Fiume e Dalmazia.

I manifestanti, una decina circa, si sono ritrovati in largo Cairoli, dove hanno esposto lo striscione “Onore ai martiri delle Foibe” e hanno acceso alcuni fumogeni coi colori della bandiera italiana.

“Forse - ha urlato uno dei rappresentanti di Lealtà e Azione al megafono - pensavano che saremmo state zitti mentre tutti vengono ricordati tranne i morti italiani che evidentemente sono scomodi a questo stato, a queste istituzioni serve di quei partigiani comunisti di Tito che hanno fatto questa barbarie”.

“Noi - ha continuato il ‘leader’ della manifestazione - saremo qui ogni anno perché il loro ricordo non sia vano. Noi ricordiamo le foibe perché non ci vergogniamo”.

“Siamo qua per rispondere alle istituzioni milanesi che se pensavano che non saremmo venuti qua, pensavano male. Noi ricordiamo che è doveroso il ricordo - ha concluso il ragazzo -, soprattutto quando una pagina della nostra storia è così scomoda da essere infoibata ogni anno”.

Il blitz di Lealtà e Azione è anche, e soprattutto, una risposta alle polemiche nate dopo la serata in ricordo delle foibe che doveva tenersi lunedì nella palazzina Liberty che fu tanto cara a Dario Fo e Franca Rame. Tra gli invitati all’evento - un misto tra convegno e concerto - figurava anche il nome di Federico Goglio, in arte Skoll, rappresentante di spicco del rock identitario e indagato in passato per apologia di fascismo.

Dopo le polemiche - anche il sindaco Sala aveva chiesto al Municipio 4, organizzatore ufficiale, di ripensarci -, il comune aveva deciso di negare la sala perché - ufficialmente - a palazzo Marino non sarebbe arrivata nessuna richiesta.

Intanto, proprio il consiglio comunale ha dato l'ok per sistemare in città un monumento in ricordo delle vittime delle foibe.