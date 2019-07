Legnano, accoltella a morte il padre 71enne dopo una violenta lite domestica

Un burrascoso litigio domestico culminato in un omicidio a colpi di coltello. È quanto accaduto a Legnano, in via Sante Giovannelli 4, dove intorno alle 10.30 di lunedì 1 luglio un 40enne ha ucciso il padre di 71 anni accoltellandolo a morte. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, che non hanno potuto che constatare la morte dell'anziano.

Sotto choc la moglie dell'uomo e madre del 40enne, che è stata ricoverata all'ospedale di Legnano in attesa di essere ascoltata dagli inquirenti. Ancora ignote le cause del litigio che hanno portato il figlio dell'uomo al folle gesto. Il 40enne si trova ora sotto custodia al commissariato di Polizia, dove dovrà chiarire la dinamica degli eventi.