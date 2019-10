Morte Leonardo, il sindaco di Milano Sala: "No al lutto cittadino, rispettiamo il dolore della famiglia"

Niente lutto cittadino per Leonardo, il bimbo caduto dalle scale della scuola elementare Pirelli, a meno che non ci sia l'espresso consenso della famiglia. A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che un post su Facebook ha espresso il suo personale cordoglio per la tragica morte del piccolo.

"Ritengo che la politica debba essere al servizio dei cittadini e non protagonista - spiega il primo cittadino di Milano - In questo momento mi pare di capire che la famiglia preferisca un atteggiamento più riservato. Il Comune e io siamo a loro disposizione, ma ora credo che sia meglio lasciare che i parenti vivano questo momento in maniera estremamente privata".