Libri di vetro come simbolo di evasione dall'isolamento: a Milano l'opera dell'artista Chiara Dynys

Centosedici volumi realizzati in vetro, con uno speciale impianto di illuminazione che li rende visibili h24 dalla vetrina della galleria Building Box, in via Monta di Pietà 23, a Milano. È l'opera dell'artista Chiara Dynys per ricordare i libri, compagni della quarantena di molte persone durante i due mesi di lockdown dovuti al Covid.

"Ci hanno tenuto compagnia in questo periodo di lontananza forzata - spiega l'artista - Ma sono stati anche il mezzo d'evasione da questa realtà incredibile nella quale siamo improvvisamente piombati, fatta di isolamento. In questo senso i libri hanno riempito uno spazio, e ho voluto raffigurare tutto questo in un'opera visibile da tutte le persone che semplicemente passano per la strada: una composizione che, a seconda che la si guardi di giorno o di notte, trasmette calore o pace eterea".