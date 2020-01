Milano, Paolo Limonta nominato assessore all'edilizia scolastica: "Il sistema degli appalti va rivisto"

"Rivedere il sistema degli appalti e snellire la burocrazia sugli interventi di manutenzione". Sono queste le parole d'ordine del neo assessore all'Edilizia scolastica Paolo Limonta, nominato mercoledì 1 gennaio dal sindaco Beppe Sala per dare una svolta alla riqualificazione degli istituti milanesi.

Docente di lunga data ed ex braccio destro del sindaco Giuliano Pisapia, Limonta arriva all'assessorato - appositamente istituito - dopo un anno in cui gli episodi di scarsa manutenzione nelle scuole della città sono atati numerosi: dalla chiusura per inagibilità della scuola materna di via Appennini, alla pioggia nelle aule della materna di via Legioni Romane, passando per i topi in classe denunciati dalle mamme dei bimbi che frequentano l'istituto di via Confalonieri.

"Uno dei problemi più grandi - spiega il neo assessore Limonta - è sempre stato quello degli appalti e della burocrazia legata ad essi. È assolutamente necessario snellire questo tipo di pratiche per poter intervenire in modo serio nel settore scuola".