Le prime incredibili esibizioni del Linate Air Show: giri della morte e tonneau

Prima del concerto Rockin' 1000 e in attesa delle esibizioni delle Frecce tricolori, uno straordinario spettacolo aereo è andato in scena sabato 12 ottobre a Linate, in occasione del Linate Air Show 2019, per la riapertura dello scalo dopo i lavori.

Oltre alle mongolfiere, diversi velivoli, dagli elicotteri ai biplani, hanno compiuto emozionanti performance sopra le teste dei migliaia di appassionati accorsi al city airport meneghino per ammirare questi veri e propri equilibristi del cielo.

In tanti, così, su Instagram hanno immortalato le acrobazie, tra giri della morte e tonneau.