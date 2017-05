Los Pollos Hermanos a Milano: folla monstre per il pollo "stupefacente" di Gus Fring | Video

Nel pomeriggio di venerdì ha aperto a Milano Los Pollos Hermanos, fast food di Gus Fring, narcotrafficante della serie televisiva Breaking Bad. Non è un vero locale, o meglio: si tratta di un ristorante pop-up. Tradotto? Un'iniziativa pubblicitaria per promuovere la terza stagione della serie televisiva Better Call Saul — in cui compare lo stesso Fring — trasmessa da Netflix. Proprio per questo il ristorante rimarrà aperto fino sabato (qui gli orari).

In tantissimi hanno preso d'assalto il ristorante creando una fila "chilometrica". Presenti molti fan della serie tv ma anche tanti curiosi attratti, soprattutto, dal pollo fritto gratis.