Milano, accese le luci natalizie in piazza della Scala: silent party a suon di valzer e hip hop

Un silent party a ritmo di danza, con la possibilità di scegliere se ascoltare in cuffia un valzer o della musica hip hop. Così Milano ha inaugurato l'accensione delle luci di Natale in piazza della Scala, tradizionale appuntamento che prelude alla prima del celebre teatro (in programma, come ogni anno, il 7 dicembre).

L'impianto, sponsorizzato da Engie, resterà acceso fino al 6 gennaio, illuminando la piazza antistante alla Scala con speciali luci ecosostenibili a basso consumo studiate appositamente per un Natale all'insegna dell'ecologia. Durante tutta la durata dell'evento, inoltre, saranno presenti speciali 'consulenti' che offriranno al pubblico dei consigli per affrontare le feste in modo green.