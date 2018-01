Via Gesù, nuova illuminazione e sistema bluetooth connesso agli smartphone dei passanti

Via Gesù, una traversa di via Montenapoleone, cambia colore con l'installazione di undici nuove lampade Nur Led Outdoor ideate da Artemide e installate lungo tutta la via in sostituzione delle normali luci a led.

Grazie a particolari sensori affiancati alla tecnologia bluetooth Low Energy, consentiranno di stabilire una connessione diretta con gli smartphone o i tablet dei passanti, introducendoli in un flusso di aggiornamenti informativi grazie ai quali scoprire le realtà commerciali presenti in loco e la storia della via e del quartiere insieme alle tante opportunità culturali, turistiche e molte altre curiosità.

La piattaforma intelligente si integra in un network cittadino smart e “senseable” consentendo la misurazione di differenti parametri di gestione e lo scambio dei dati aperto a diverse applicazioni.

"Il progetto Via Gesù: the flow of light non è solo un innovativo intervento di illuminazione pubblica, nato in concomitanza della settimana della moda uomo, ma la testimonianza della capacità di Milano di rispondere alle sfide del futuro già nel presente, grazie all'unione di scienza, cultura e tecnologia e di produrre una visione comune e condivisa tra cittadini, aziende e Istituzioni". Così gli assessori Cristina Tajani (Commercio, Moda e Design) e Marco Granelli (Mobilità), che proseguono: "Una nuova illuminazione più smart e fruibile per la via simbolo internazionale della moda uomo, segno dell'attenzione che l'Amministrazione ha per questo importante comparto del Made in Italy".