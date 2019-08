"L'Inter non è per tutti, per questo sono qua": Lukaku è nerazzurro, ora è ufficiale. Video

E adesso è davvero tutto fatto: Romelu Lukaku è un giocatore dell'Inter. L'ufficialità è arrivata dal profilo Facebook dei nerazzurri, che hanno pubblicato un video selfie del belga visibilmente felice e con la maglietta nerazzurra addosso, che terrà per i prossimi cinque anni.

Il centravanti - che il club meneghino è riuscito a strappare allo United e alla concorrenza della Juve - si è immortalato in via Gioia davanti al mega poster nerazzurro su cui campeggia la frase scelta per la nuova stagione - "Not for everyone" - e ha pronunciato le sue prime parole da interista.

"L'Inter non è per tutti - ha detto Lukaku, prendendo proprio in prestito lo 'spot' -. È per questo che sono qua". Già nella notte il belga aveva avuto un primo contatto con il mondo nerazzurro, con ben cinquecento tifosi che erano accorsi a Malpensa per accoglierlo a dovere nei suoi primi minuti da giocatore dell'Inter.

"Volevo solo l'Inter, perché Inter is Not For Everyone - ha poi spiegato al sito ufficiale del club -. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria".