Cantiere M4, danni ai palazzi in via Foppa: "Valuteremo se chiedere i danni"

Crepe nei muri e calcinacci che cadono. È la situazione degli inquilini di alcuni palazzi all'angolo tra via Foppa e via Stendhal, dove da circa due settimane è in azione la talpa che sta scavando il tunnel sotterraneo per la nuova linea 4 della metropolitana.

I condomini lamentano inquietanti vibrazioni notturne nei muri delle case, oltre a numerosi, anche se lievi, danni ai muri, sui quali hanno iniziato a comparire evidenti crepe. "Valuteremo se sarà il caso di chiedere i danni alla società che si occupa dei lavori - spiegano due abitanti della via - Questo cantiere sta uccidendo il quartiere".