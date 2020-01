Milano, M5S citofonano alla sede della Lega in via Bellerio: "Sono qui i 49 milioni?"

"Pronto, sono qui i 49 milioni?". Il M5S non si lascia scappare l'occasione di far polemica con la Lega e dopo la butade di Matteo Salvini, che impegnato nella campagna elettorale in Emilia Romagna aveva citofonato (a favor di telecamera) a una famiglia tunisina per chiedere se lì si spacciava, questa volta sono i pentastellati a presentarsi davanti al cancello della sede del Carroccio in via Bellerio a Milano.

Autore dell'iniziativa è il consigliere regionale Marco Degli Angeli, che dopo aver suonato al citofono della Lega chiede: "Alcuni cittadini ci hanno segnalato che qui ci sono i 49 milioni dei rimborsi elettorali spariti. Sono molto indignati, per caso voi ne sapete qualcosa?".