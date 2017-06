Mamma papera e i suoi paperotti, ben sette, hanno sfilato per le vie di Milano ed esattamente di fronte il Castello Sforzesco. La scena non è sfuggita ad alcuni passanti che hanno immortalato il momento tentando di far rientrare la mamma e i suoi paperotti dentro le aiuole della piazza per evitare il pericolo della strada. Video di Raffaella Pavanello.