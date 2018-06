Valentina e Fedya, le mamme della piccola Teresa: "Ci viene riconosciuta la nostra quotidianità"

"Oggi ci viene riconosciuta quella che per noi è la nostra quotidianità". Valentina e Fedya sono entrambe mamme, sono entrambe genitori della piccola Teresa nata domenica scorsa e che potrà così crescere in una famiglia a tutti gli effetti.

Un passaggio importante voluto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala con una celebrazione pubblica, nell'occasione altri 8 bambini sono stati registrati come figli di altrettante coppie di mamme. Secca la replica alle parole dei giorni scorsi del neo ministro della famiglia, il leghista Lorenzo Fontana: "Non vedere le famiglie arcobaleno è come non vedere che esiste piazza Duomo", hanno detto le due neo-mamme.