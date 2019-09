Milano, maniaco si masturba in metropolitana e mostra il pene a una ragazza: il video

Si masturba ed estrae il pene in metropolitana, ma la viaggiatrice non ci sta e lo caccia a male parole. È accaduto alla fermata di Romolo, sulla linea 2, nella mattinata di martedì 17 settembre. Nel video di Milano Today è chiaramente visibile il maniaco con il membro che spunta dai pantaloncini, subito rimbrottato dall'autrice del video che dopo aver assistito alla scena chiede spiegazioni.

"Ha tirato fuori il suo pene e a iniziato a toccarsi davanti a me - racconta la ragazza - All' inizio non me ne ero accorta, dopo però quando ormai era fermo, ma aveva ancora il pene di fuori, gli ho chiesto spiegazioni. Ero così arrabbiata...".

Nonostante fosse stato fatto scendere, tuttavia, l'uomo non si è fermato, continuando la sua opera di stalking verso la viaggiatrice, che racconta: "L'ho fatto scendere a Romolo, ma sfortunatamente me lo sono ritrovata in un altro vagone della metro. Continuava a seguirmi e a cercare di parlarmi. Siccome non mi lasciava stare ho deciso di chiedere aiuto e un signore dell' Atm, che ha chiamato la polizia. A quel punto è scappato e non l'abbiamo più visto".

Uomo si masturba davanti a una scuola

Il giorno prima un uomo era stato denunciato dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico. Era stato beccato dai passanti mentre si masturbava nei pressi di una scuola a Milano. La storia.