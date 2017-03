Il corteo delle femministe sfila per le vie di Milano: le manifestanti mostrano genitali

Nella serata di mercoledì 8 marzo numerose attiviste dei collettivi Ambrosia e Macao hanno compiuto l'ana suromai in Piazza Duca d'Aosta, il tutto è avvenuto prima che partisse l'ultimo corteo per Lotto Marzo. «Questo gesto — raccontano i collettivi — ha origine nei culti arcaici della Dea e ricorre come elemento di conflitto in un numero significativo di lotte contro il potere patriarcale e sessuofobico in ogni parte del mondo».

«Vogliamo riproporre questo gesto insieme a tutti i corpi favolosi con cui lottiamo ogni giorno — evidenziano Ambrosia e Macao —. A un sistema binario che comprime i corpi in una norma mitica rispondiamo con la potenza della molteplicità delle nostre forme, forti delle nostre differenze. Perché il corpo non sia un destino, ma uno strumento di resistenza, piacere e di rivoluzione».