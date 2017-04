Torture e uccisioni: manifestazione a Milano contro le persecuzioni dei gay in Cecenia

Martedì sera si è svolto a Milano, nei pressi del consolato russo in piazza Esquilino, un sit-in di protesta contro la persecuzione degli omosessuali in Cecenia.

L'iniziativa è stata organizzata da 'I sentinelli di Milano' e da molte altre sigle appartenenti al mondo Lgbt milanese e non solo. C'è stata una grande partecipazione.

Nella repubblica della federazione russa, in queste settimane, infatti, sarebbe in atto una vera e propria caccia ai gay, con torture, uccisioni e internamenti in campi ad hoc. La cosa è stata denunciata da molti osservatori internazionali e dalle associazioni per i diritti umani. Il tutto, secondo le accuse, con il benestare implicito della Russia di Vladimir Putin.