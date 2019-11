Milano, centinaia sfidano la pioggia per dare solidarietà a Liliana Segre e dire 'No all'odio'

Erano centinaia, a Milano, le persone scese in strada nonostante il maltempo per dare solidarietà a Liliana Segre e dire 'No all'odio'. La manifestazione, organizzata da Anpi e Aned davanti al memoriale della Shoah, presso il binario 21 della stazione centrale, arriva a pochi giorni dalla decisione di fornire alla senatrice sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti la scorta di stato, decisione motivata dalla numerose minacce ricevute su internet.

"Milano è una città che pesa le parole e le azioni - il commento del vicesindaco Anna Scavuzzo di fronte alla folla accorsa per Liliana Segre - Siamo qui per dire che certe cose non possono più essere considerate solo delle bravate e che non vogliamo e non torneremo a un passato che non vogliamo neppure immaginare"