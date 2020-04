Cantano Bella Ciao: manifestazione non autorizzata, tensione con la polizia

Momenti di tensione, sabato 25 aprile, in zona via Padova (via Riccardi e via Orione) dove un gruppo di antagonisti ha voluto omaggiare i caduti per il 25 Aprile per la Festa della Liberazione con un assembramento non autorizzato.

Sul posto si è recata la polizia di Stato con diverse pattuglie che hanno fermato i manifestanti. Ci sono stati attimi molto concitati, con spintoni e fermi.

Nelle stesse ore, in zona Navigli, un altro episodio simile. Secondo quanto riferito a MilanoToday, in via Ascanio Sforza, un altro gruppo, che "voleva portare dei fiori ai partigiani", è stato fermato da diverse camionette di polizia e carabinieri. Alcuni si sono allontanati, disperdendosi, mentre altri sono stati stretti e posti nell'impossibilità di muoversi da parte delle forze dell'ordine.

Nessuna di questi assembramenti e manifestazioni, a quanto riferito dalla questura, era autorizzata.