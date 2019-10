Corsico, centinaia al funerale di Manuel Frattini: il 'Re del musical' stroncato da un malore a 54 anni

Corsico dice addio a Manuel Frattini, il 'Re del musical' milanese celebre per indimenticabili interpretazioni negli adattamenti di opere come 'Cantando sotto la pioggia', 'Sette spose per sette fratelli' e 'Pinocchio'. Il ballerino e coreografo si è spento improvvisamente per un malore durante una serata di beneficienza all'età di 54 anni, lasciando un vuoto inaspettato tra colleghi e fan, accorsi numerosissimi alle esequie nella parrocchia dei santi Pietro e Paolo.

"Era una persona meravigliosa - raccontano in lacrime le ragazze del suo fan club ufficiale - Non l'abbiamo mai visto arrabbiato, aveva sempre il sorriso e quando poteva si fermava sempre fuori dal teatro per una foto e un saluto". Senza parole anche i tanti colleghi del ballerino, stretti in un doloroso silenzio. "Ho avuto l'onore di sceglierlo personalmente per 'Sette spose per sette fratelli' - racconta l'etoile Raffaele Paganini - Fu un grande successo anche grazie a lui, perché sapeva come portare la gente a teatro. Di quello spettacolo facemmo quasi 500 repliche".