“Questi sono i volti dei migranti morti in mare”: a Milano la marcia per i “nuovi Desaparecidos” | Video

Giovedì 3 agosto in Piazza Della Scala, come ogni primo giovedì del mese, in tanti si sono ritrovati per sfilare con in mano le foto dei migranti morti in mare.

È la "marcia per i nuovi Desaparecidos del Mediterraneo", decine di migliaia di persone che hanno perso la vita durante la traversata nella speranza di approdare in Europa.

La rete "Nessuna persona è illegale", insieme ad altre associazioni, ha partecipato a questa dimostrazione di solidarietà esprimendo, tra l’altro, la propria vicinanza alle Ong che non hanno firmato il codice di condotta stilato dal Ministro Minniti.