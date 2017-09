Ecco il nuovo comandante della Polizia locale. Il profilo di Marco Ciacci

E' Marco Ciacci il nuovo comandante della Polizia locale di Milano. Quarantasei anni, nato a Bolzano, da oltre vent’anni vive a Milano, laureato in Giurisprudenza, vicequestore aggiunto e dirigente del commissariato Mecenate ha di recente ricoperto il ruolo di responsabile della sezione di polizia giudiziaria della Procura. Non poche le critiche piovute sull'amministrazione comunale che ha scelto un uomo esterno al corpo di polizia locale, ma il sindaco Beppe Sala è stato chiaro: "Abbiamo scelto di prendere una persona dall'esterno perché abbiamo valutato che, con il rispetto delle capacità del corpo della polizia locale, non c'erano all'interno capacità adeguate". E l'assessore comunale alla Sicurezza Carmela Rozza risponde così alla polemica innescata dalla Regione: "Ricordo che l’unico comandante che proveniva dalla polizia locale era Barbato e che gli altri comandanti nominati dalle giunte di centrodestra venivano da altre esperienze, che spesso non erano neanche delle forze dell’ordine".