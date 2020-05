Milano, pugno in faccia all'influencer Marco Ferrero: "Picchiato da tre ragazzi perché gay"

"Prima mi hanno fermato per una sigaretta, poi hanno gridato 'frocio' e mi hanno colpito". Lo denuncia su Instagram l'influencer Marco Ferrero, che in un video mostra i segni dell'aggressione sull'occhio.

"Ero uscito con il cane, mi hanno dato un pugno in faccia e poi sono scappati - racconta ancora il vlogger sul social - In un momento come questo dove diciamo che ci manca stare con amici e vedere persone spesso c’è ancora più odio! Il bullismo è terribile e i preconcetti ancora di più! Sono stufo".