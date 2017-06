Si chiama Easy Joint, l'hanno definita la marijuana light perché il livello di Thc, il più noto dei principi attivi della cannabis, è molto basso, quasi pari a zero e comunque inferiore a 0,6%, il limite massimo stabilito dalla legge. Da Green Utopia, in via Crema 20, una confezione da 8 grammi al prezzo di 17 euro: in commercio da un mese, è già caccia al prodotto. In Italia se ne vende uno ogni 30 secondi.