Segrate, quasi 40 Kg di marijuana nascosti nel garage: in manette pusher italiano 49enne

Quasi 40 Kg di marijuana nascosti in alcuni scatoloni conservati in un garage di via Caboto a Segrate. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Lambrate, che la sera del 28 febbraio scorso hanno fatto irruzione il box auto di un 49enne italiano che risulterebbe avere legami con il mondo degli ultrà dell’Inter.

All’interno del garage la Polizia ha anche sorpreso due clienti dell’uomo (un 29enne italiano e un 51enne albanese), che per acquistare la marijuana avevano con sé uno zainetto contenente 70mila euro in contanti. Ad attenderli, in strada, anche un complice 29enne in automobile, anch’egli arrestato dagli agenti del commissariato Lambrate.