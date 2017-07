Referendum su autonomia della Lombardia, Maroni: "Dobbiamo costringere Roma"

A margine della conferenza di presentazione del nuovo Policlinico di Milano tenutasi venerdì 30 giugno, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha risposto ai giornalisti riguardo il referendum sull'autonomia regionale previsto per il 22 ottobre 2017. Il Governatore si dice sorpreso per il cambio di posizione di molti sindaci lombardi del Pd e spera in una massiccia partecipazione in modo da "costringere Roma ad ascoltarci".