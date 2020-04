Milano, dalla Cina arrivano le mascherine anti Covid per gli anziani musicisti di Casa Verdi

Un migliaio di mascherine in arrivo dalla provincia cinese di Shandong per i musicisti di Casa Verdi, la residenza per anziani artisti di Milano. L'iniziativa arriva dal produttore musicale e presidente del Centro interscambio culturale Italia-Cina Sena White, che in collaborazione con Uneba, l'associazione che raggruppa le cosiddette Rsa, e Fipi, la Federazione internazionale proprietà intellettuale, ha deciso di rifornire le residenze per anziani della Lombardia con i dispositivi di protezione anti Covid.

"Finora abbiamo consegnato oltre 50mila mascherine in tutta Italia - spiega Zhang Changxiao, in arte Sean White - La musica è il mio lavoro e quando sono arrivato in Italia anni fa molti artisti mi hanno aiutato nel mio percorso. Grazie a loro sono diventato una star nel mio paese e ora sono tornato per restituire un po' di quello che ho ricevuto dagli italiani. Per questo ho voluto portare personalmente le mascherine a Casa Verdi. In Cina abbiamo un detto: prendersi cura degli anziani significa salvaguardare le giovani generazioni. Solo così un paese può essere grande. Molti dei residenti di Casa Verdi sono artisti che hanno portato cultura alla città di Milano e al mondo intero, e ora molti di loro vivono qui senza una famiglia. Per questo è importante prendersi cura di queste persone".