Mascherine gratis a Milano, i farmacisti: "Attendiamo che Regione spieghi i criteri per darle"

Servirà ancora qualche giorno, ma le mascherine gratis in farmacia sono in arrivo. A confermarlo è la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca, che in collegamento WhatsApp con Milano Today fa un po' di chiarezza sul quando e il come i tanto agognati dispositivi di protezione contro il Coronavirus saranno disponibili per i cittadini di Milano e della Lombardia.

"Siamo in attesa che la Regione ci dia le indicazioni riguardo a chi può avere le mascherine gratis - spiega la presidente della federazione dei farmacisti lombardi - Ci vorrà ancora qualche giorni, quindi evitate un inutile assalto alle farmacie. È chiaro che si dovranno dare delle priorità in base al tipo di esigenza che hanno i vari cittadini, ma le mascherine ci saranno presto".