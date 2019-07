Decreto Pillon, la protesta di Non una di meno: finto matrimonio in piazza Duomo in difesa del divorzio

"Non una di meno" protesta contro il decreto di legge Pillon mettendo in scena un finto matrimonio sul sagrato del Duomo. Il DL, in discussione alle camere, vorrebbe modificare le regole del divorzio in materia di mediazione familiare, affido e pianificazione concordata delle linee di educazione dei figli.

Il flash mob, che si è svolto martedì 23 luglio alle 18.30, ha visto per protagonisti Silvia e Davide, nei panni dei due sposi, e un finto senatore Pillon che ha celebrato un ironico rito in difesa dei valori della cosiddetta "famiglia tradizionale". "Se questo disegno di legge passerà ci sarà da pensarci due volte prima di sposarsi - dichiara la sposa Silvia - Già oggi l'iter per divorziare non è così semplice, ma con il dl Pillon sarà ulteriormente complicato e diventerà più costoso, oltre a mettere in una posizione di difficoltà i minori e le donne. Nel decreto non si tiene infatti per nulla in considerazione la volontà dei figli riguardo all'affido e la donna, che in Italia è spesso in una posizione economica svantaggiata, non può certo corrispondere lo stesso assegno di mantenimento di un uomo. È in sostanza nient'altro che un disincentivo al divorzio".