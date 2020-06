Mattarella a Codogno rende omaggio alle vittime del covid-19: "Vostro sacrificio esempio di alto senso civico"

"Il sacrificio di Codogno è stato un esempio di alto senso civico e morale". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio ai cittadini del comune lodigiano che a febbraio è stato epicentro dell'epidemia di Coronavirus e primo paese a essere chiuso completamente nella zona rossa.

Centinaia le persone scese in strada e affacciate sui balconi per applaudire il passaggio del capo dello Stato, che proprio qui ha voluto simbolicamente celebrare la Festa della Repubblica del 2 giugno. "Sono qui per ringraziare i suoi cittadini - ha dichiarato il presidente rivolto al sindaco di Codogno Francesco Passerini -. Per la dignità e la serietà con le quali hanno affrontato questa terribile epidemia. Oggi siamo qui per rendere omaggio a loro, ma anche per non dimeticare tutti coloro che hanno perso la vita durante la pandemia. Il nostro dovere ora è di ricordarli".