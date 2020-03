Milano, l'assessore regionale in isolamento per Coronavirus: "La febbre non molla, ma il morale è buono"

"La febbre non molla, ma sono tranquillo e il morale è buono. Siamo in buone mani e sono certo che noi tutti contagiati guariremo". A dirlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli che da lunedì 2 marzo si trova in isolamento per essere risultato positivo ai test del Coronavirus.

Per rassicurare parenti e cittadini l'esponente della Giunta Fontana ha registrato oggi (martedì 3 marzo, ndr) un messaggio audio, diffuso alla stampa dalla Regione Lombardia, in cui racconta la sua vicenda: "Ho ricevuto le prime cure nel presidio ospedaliero di Desenzano del Garda e adesso sono in isolamento ai Civili di Brescia - spiega Mattinzoli - Mando un saluto alla mia famiglia, a tutti i lavoratori e collaboratori della Regione. In questo momento servono, sicuramente dei provvedimenti straordinari, perché la nostra Lombardia e il nostro Paese possano ripartire. Forse questa è l'occasione buona per sbloccare la burocrazia e sbloccare le infrastrutture. Ciao a tutti".