Milano, il messaggio al megafono della Polizia Locale: "Restate a casa, fatelo per voi e per gli altri"

"Restate a casa, uscite solo in caso di necessità". È il messaggio lanciato dai megafoni delle volanti della Polizia Locale di Milano, messe in campo oggi dal sindaco Sala per invitare la popolazione a rispettare l'ordinanza Coronavirus.

Gli agenti di piazza Beccaria hanno battuto per tutto il giorno le vie della città, purtroppo ancora piene di persone che non sembrano voler rispettare l'isolamento forzato che servirebbe a contenere il diffondersi dell'epidemia. "Fatelo per voi e per gli altri", è l'invito lanciato dal sindaco ai suoi cittadini.