Lorenteggio, al MoLo si discute del futuro dei mercati comunali coperti di Milano

Quale futuro per i mercati comunali coperti di Milano? Se n'è discusso lunedì 17 febbraio al MoLo, il mercato coperto di Lorenteggio, dove l'associazione culturale Dynamoscopio ha organizzato un incontro pubblico con l'assessore al Commercio del Comune, Cristina Tajani, a pochi giorni dalla presentazione di un grande spazio bistrot alla Stazione Centrale.

Un'occasione per fare il punto sulle oltre 20 strutture presenti nei quartieri della città e che per anni hanno rappresentato non solo un punto di riferimento per il commercio cittadino, ma anche un luogo di aggregazione e valorizzazione dei quartieri stessi. "I mercati coperti sono un grande valore per i quartieri in cui sono inseriti - Qui a Lorenteggio nel 2012 il mercato doveva essere dismesso, ma poi sono state raccolte le firme per salvarlo. Ci davano dei pazzi e invece oggi, a quasi 8 anni di distanza, il MoLo è tornato a essere un luogo vivo e frequentato dagli abitanti di Lorenteggio".