Linea M2, deraglia treno: 400 passeggeri evacuati. Video

Un treno della linea M2 della metropolitana milanese è deragliato intorno alle ore 12 di venerdì 6 ottobre all'uscita della galleria tra le fermate di Cimiano e Udine. I circa 400 passeggeri presenti sul convoglio sono stati fatti evacuare, nessuno è rimasto ferito.

"Il personale Atm - spiega l'azienda in una nota - ha prontamente fatto scendere i passeggeri dal treno e li ha condotti all’uscita in sicurezza. Nel contempo i tecnici sono al lavoro per verificare gli impianti e il treno e ripristinare al più presto la circolazione". "Nella tratta interrotta - ha concluso Atm - è stato istituito un servizio di bus sostitutivi".

La M2, che per il momento ha resistito allo sciopero indetto da Cub, non viaggia - informa l'azienda - tra le stazioni di Cascina Gobba e Udine.

(Video: Marco Broccolett/Facebook)