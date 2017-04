Metroman, cantante che si esibisce sulle linee metropolitane meneghine, ha lasciato Milano per cantare sui treni della Linea B della Capitale. Nicolò Modica – questo il vero nome dell'artista di strada – ha annunciato il suo trasferimento sabato 18 aprile. Non è la prima volta che lascia i treni di Milano: nel 2013 cantò sulla «Subway» di New York, mentre nel 2014 cantò «Pazza Inter» al Maracanà.