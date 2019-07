Migrante nigeriano spazza gratis le strade di Milano: "Non c'è lavoro, ma voglio integrarmi con gli italiani"

John Light è un migrante nigeriano di 28 anni che pur di integrarsi in Italia ha scelto di fare lo spazzino volontario pur di non restare disoccupato. Ogni mattina, armato di scopa, paletta e sacchetti dell'immondizia, si presenta fuori dalle fermate della metropolitana e inizia a spazzare i viali dalle cartacce e dalle foglie morte.

"Non potevo più restare a casa a dormire senza far nulla - racconta a Milano Today -. So che non c'è lavoro, ma voglio integrarmi e le persone apprezzano il mio lavoro. Nessuno mi ha mai insultato, anzi, mi ringraziano tutti e alcuni lasciano una moneta da uno o due euro. È così che sopravvivo".

"Sono scappato dalla Nigeria - continua Light - perché anche se non c'è la guerra la situazione è forse addirittura peggiore della guerra. La mia famiglia è ancora lì, ma tornare sarebbe un suicidio. So che qui ci sono alcuni che non vogliono i migranti, ma chiedo loro di ripensarci. Non siamo tutti buoni, ma nemmeno tutti cattivi".