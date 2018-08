Migranti, flash mob in Piazza della Scala contro i Centri di Permanenza per il Rimpatrio

Flash mob in Piazza della Scala: in centinaia chiedono la fine della strage dei migranti e dicono no all'apertura dei CPR, il Centri di Permanenza per i Rimpatri. I partecipanti si sono appellati a valori come la solidarietà e il mutuo soccorso, per ricordare che quella dei migranti non è solo "una questione di numeri, ma di vite umane".

In tanti si sono sdraiati per terra coperti da lenzuoli bianchi e coperte termiche, a imitare i cadaveri dei migranti ripescati nel Mar Mediterraneo. A organizzare l'iniziativa "Milano Senza Frontiere", associazione che si batte per i diritti dei migranti, con il sostegno di varie altre associazioni tra cui "Nessuna persone è illegale".

Immagini Milano senza Frontiere e Nessuna persona è illegale.