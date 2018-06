Il sindaco Sala: "È l'immigrazione africana che fa paura". Poi sui rom: "Nessun censimento, ma i bimbi a scuola"

Il sindaco Giuseppe Sala, a margine della prima conferenza nazionale sulle periferie urbane, ha parlato di immigrazione: "Diciamo le cose come stanno, il problema della gente non è rivolto verso tutti gli immigrati. È l'immigrazione africana a far paura. Giusto? Sbagliato?"

Riguardo invece la comunità rom, dopo le tante polemiche nate a seguito delle ultime dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini, il sindaco Sala ha detto che a Milano certamente non verranno censiti ma che presto incontrerà la comunità per chiedere maggiore attenzione sui bambini: "È inaccettabile che questi bimbi non vadano a scuola".