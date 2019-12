Siamo stati alla 'Prima diffusa' della Scala per far cantare la Tosca di Puccini ai milanesi

Erano in centinaia, sabato 7 dicembre, alla galleria Vittorio Emanuele II di Milano per la 'Prima diffusa' del teatro alla Scala, che per la prima volta ha inaugurato la stagione operistica con la Tosca di Giacomo Puccini. Lo spettacolo in tre atti è stato trasmesso in varie parti della città grazie a speciali maxi schermi allestiti per il pubblico, che ha risposto numerosissimo.

Approfittando dell'occasione, Milano Today è andata tra gli spettatori per farsi raccontare la trama dell'opera e provare, per gioco, a far cantare ai milanesi qualche nota della celebre Tosca.