Azzerare le differenze tra centro e periferie, migliorare i servizi di base e insistere sulla promozione internazionale della città: sono solo alcuni degli obiettivi del sindaco di Milano, Beppe Sala, per il 2019. In un’intervista esclusiva a Repubblica Milano, il primo cittadino si è detto "felice per quanto fatto nel 2018" e ha rinnovato il suo impegno per il 2019:" Questa città non deve fermarsi, ma migliorarsi e accelerare", ha dichiarato il sindaco. L'intevista