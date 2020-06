"Milan l'è un gran Milan", Sabina Negri omaggia la città con la tradizionale canzone in dialetto

"Mi sentivo orfana della mia città, sentivo solamente brutte notizie, e così ho deciso di cantare questa storica canzone". A dirlo è Sabina Negri, autrice, scrittrice e attrice di teatro che ha voluto omaggiare Milano con la musica e le parole del celebre valzer in dialetto "Milan l'è un gran Milan", scritto nel 1939 da Alfredo Bracchi e Giovanni D'Anzi.

"È un canzone recitata - spiega Sabina Negri al telefono con Milano Today - Ci tenevamo anche a essere un po' cantastorie in questo periodo durissimo per tutti gli operatori dello spettacolo, della musica e del teatro. È stato un modo per tornare tra la gente anche ora che i contatti sociali sono limitati. Per tutti noi che viviamo della nostra arte il futuro è incerto, non sappiamo quando potremo nuovamente fare spettacoli nei teatri, ma ho voluto ugualmente cantare questa ode a Milano come segno di speranza per il futuro".