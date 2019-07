Ormai non è una novità: Milano è sempre più turistica e l'estate del 2019 non si smentisce. Come si vede molto bene in questo video in time-lapse realizzato dal nostro lettore Salvatore, che ha esplorato diversi luoghi della città (dal Duomo, in varie ore della giornata, ai Navigli al Parco Sempione), cogliendo l'atmosfera estiva del capoluogo lombardo.