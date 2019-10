Autonimia regioni, il ministro Boccia incontra Sala: "Più poteri alle città metropolitane"

Più poteri ai sindaci delle città metropolitane per realizzare l'autonomia delle regioni. È quanto propone il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, oggi a Milano per incontrare il sindaco Giuseppe Sala sul tema del federalismo.

Una proposta, quella del ministro, pienamente condivisa dal primo cittadino milanese, che ora chiede anche a Regione Lombardia di collaborare per far sì che le amministrazioni metropolitane possano essere in grado di attuare le direttive della prossima legge in materia di autonomia.